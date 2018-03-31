Ablasının kuzusu

; 24 / 12 20 / 8 17 / 4 11 / -3 15 / 2 17 / 6 16 / 3 21 / 12 8 / -3 14 / 5 24 / 10 22 / 6 20 / 7 20 / 5 10 / -2 22 / 6 16 / 4 9 / 1 18 / 3 20 / 6 24 / 9 19 / 10 17 / 3 15 / 3 22 / 9 19 / 4 22 / 8 19 / 9 16 / 5 15 / 1 10 / 0 18 / 3 19 / 7 13 / 6 12 / 0 14 / 5 22 / 10 17 / 8 19 / 4 22 / 14 19 / 8 22 / 12 21 / 9 20 / 6 14 / 2 9 / -2 15 / 1 14 / 0 16 / 4 19 / 6 15 / 2 20 / 9 22 / 8 17 / 3 20 / 4 18 / 5 22 / 9 17 / 10 19 / 6 14 / 4 13 / 0 13 / 2 14 / 6 23 / 10 14 / 7 23 / 9 14 / 6 17 / 7 11 / 5 13 / 0 22 / 10 13 / 5 16 / 7 16 / 3 14 / 6 17 / 5 18 / 4 10 / 2 21 / 8 11 / -1 17 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Önceki akşam İstanbul Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilelerden biri de 'Sudi Etuz' markasına aitti. Markanın kurucusu Şansım Adalı'nın özel koleksiyonunu tanıttığı defileyi birçok ünlü isim izledi. Defile öncesi 41 yaşındaki Songül Öden'le karşılaşan 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Öden'in dizlerinde işte böyle sempatik görüntü sergiledi.
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