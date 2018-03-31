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Ablasının kuzusu

Ablasının kuzusu
Önceki akşam İstanbul Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilelerden biri de 'Sudi Etuz' markasına aitti. Markanın kurucusu Şansım Adalı'nın özel koleksiyonunu tanıttığı defileyi birçok ünlü isim izledi.
Defile öncesi 41 yaşındaki 'le karşılaşan 26 yaşındaki , Öden'in dizlerinde işte böyle sempatik görüntü sergiledi.
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