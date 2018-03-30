Süper proje

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, "Onların Gözünden Türkiye'nin En'leri" projesi için önceki gün otizmli Kaan Tümer'e poz verdi. Kaan'ı Bahçeköy'deki evinde ağırlayan Süperstar, çekim sonunda minik fotoğrafçıyla sohbet etti.