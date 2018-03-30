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Süper proje

Süper proje
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, "Onların Gözünden Türkiye'nin En'leri" projesi için önceki gün otizmli Kaan Tümer'e poz verdi. Kaan'ı Bahçeköy'deki evinde ağırlayan Süperstar, çekim sonunda minik fotoğrafçıyla sohbet etti.
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