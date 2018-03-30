Oğlum borcumu öde

Can Bonomo, önceki gün sosyal medyadan gelen mesajı okuyunca şoke oldu. Bonomo, 2011'de memekanserinden vefat eden annesi GüneşBonomo'nun Facebook hesabından gelen şu mesajla neye uğradığını şaşırdı: "Oğlum ben annen.Burada iletişim hakkımız var.Ölmeden birine borcum vardı.Sana hesabını iletsem oraya10 bin euro yatırır mısın?"
Annesinin Facebook hesabını hack'leyen dolandırıcıların gönderdiğimesajı instagram'da paylaşan rockçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Kanserden kaybettiğim anneminFacebook hesabını hack'leyerekailesinden ve dostlarından paradilenen bir mahlukat. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Nerelere geldik be... Hadi,iyi uykular."
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