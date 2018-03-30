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Oğlum borcumu öde

, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü rockçının 7 yıl önce vefat eden annesinin Facebook’unu hack’leyenler, Bonomo’ya ‘Hesabıma 10 bin euro yatırır mısın?’ diye yazdı

Oğlum borcumu öde
Can Bonomo, önceki gün sosyal medyadan gelen mesajı okuyunca şoke oldu. Bonomo, 2011'de meme kanserinden vefat eden annesi Güneş Bonomo'nun Facebook hesabından gelen şu mesajla neye uğradığını şaşırdı: "Oğlum ben annen. Burada iletişim hakkımız var. Ölmeden birine borcum vardı. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın?"



Annesinin Facebook hesabını hack'leyen dolandırıcıların gönderdiği mesajı instagram'da paylaşan rockçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hack'leyerek ailesinden ve dostlarından para dilenen bir mahlukat. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Nerelere geldik be... Hadi, iyi uykular."
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