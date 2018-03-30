Kelebek etkisi

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Sarıkaya, "Sete gittiniz mi?" sorusuna; "Çok uzakta olduğu için gitme imkanım olmadı" yanıtı verdi.
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