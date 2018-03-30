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Kelebek etkisi

Galaya el ele katılan ikili, yine tarzlarını konuşturdu.

Kelebek etkisi
Kerem Bürsin'in ortak yapımcısı olduğu 'Kelebekler' filminin galası önceki akşam Etiler'de gerçekleşti. Tolga Karaçelik'in yönettiği ve Sundance Film Festivali 2018'den ödülle dönen filmin galasında Serenay Sarıkaya da vardı.
Sarıkaya, "Sete gittiniz mi?" sorusuna; "Çok uzakta olduğu için gitme imkanım olmadı" yanıtı verdi.
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