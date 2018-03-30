Karadeniz zirveyi sevdi

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi 'Sen Anlat Karadeniz' yeni bölümüyle yine rakiplerini ezdi geçti. atv'nin iddialı dizisi Tüm Kişiler'de yüzde 16.85 izlenmeoranı ve yüzde 35.35 izlenme payı alarak100 program arasında birinci oldu. Fenomen dizi, sosyal medyada da fırtınalar estirdi. Dizinin yeni bölüm etiketi, Twitter Türkiye'de en çok konuşuların zirvesindeydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.