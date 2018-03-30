Karadeniz zirveyi sevdi

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi 'Sen Anlat Karadeniz' yeni bölümüyle yine rakiplerini ezdi geçti. atv'nin iddialı dizisi Tüm Kişiler'de yüzde 16.85 izlenme oranı ve yüzde 35.35 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Fenomen dizi, sosyal medyada da fırtınalar estirdi. Dizinin yeni bölüm etiketi, Twitter Türkiye'de en çok konuşuların zirvesindeydi.