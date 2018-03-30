Aslışah Alkoçlar, babası Ender Bey'in koyduğu sosyal medya yasağına daha fazla dayamadı. Annesi Gülşah Alkoçlar ile geçtiğimiz gün Tayland'a giden sosyetik güzel, annesinin instagram hesabını ele geçirip bir fille işte böyle poz verdi.