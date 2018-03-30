Çifte kazanç

Aşklarını 2016'da evlilikle taçlandıran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, muradına erdi. "Kadir'le aynı projede yer almayı isterim" diyen güzel oyuncunun dileği gerçek oldu. Polaroid Eyewear'in Türkiye'deki yüzü olan çift, toplam 1 milyon lira karşılığında firma için objektif karşısına geçti.