Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu, önceki akşam bir davete katıldı. Oyuncu çift, yeni başlayacak olan dizilerine yoğunlaştıklarını söyledi. Son derece sade olmasına rağmen göz kamaştıran Tüzünataç, "İşte Berrak farkı" dedirtti.