Arapsaçı şıklığı

; 23 / 11 18 / 9 14 / 1 10 / 4 11 / 4 14 / 8 12 / 3 20 / 9 5 / 3 10 / 9 21 / 5 18 / 0 13 / 7 16 / 8 8 / 5 15 / 3 13 / 8 8 / 5 13 / 2 16 / 1 15 / 3 16 / 6 12 / 4 11 / 4 20 / 5 17 / 7 16 / 6 18 / 2 17 / 7 14 / 7 6 / 3 13 / 3 17 / 7 11 / 9 9 / 7 9 / 7 19 / 9 18 / 11 15 / 1 22 / 13 14 / 4 20 / 7 17 / 7 14 / 6 12 / 4 7 / 4 11 / 3 11 / 6 12 / 7 15 / 2 11 / 6 18 / 10 15 / 5 14 / 7 15 / 1 17 / 7 20 / 4 13 / 10 20 / 3 12 / 7 11 / 6 10 / 5 11 / 9 20 / 10 11 / 10 15 / 6 12 / 9 15 / 11 10 / 7 10 / 5 20 / 9 13 / 12 12 / 5 10 / 7 12 / 9 14 / 6 14 / 0 10 / 6 14 / 4 7 / 4 10 / 6 Merakla beklenen film 'Arapsaçı', önceki akşam Emaar Square Mall Cinemaximum Sinemaları'ndaki galayla görücüye çıktı. Başrollerini Hakan Meriçliler ve Açelya Topaloğlu'nun paylaştığı filmin galasında oyuncular şıklıklarıyla tam not aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.