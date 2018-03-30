;
Yol Durumu
  1. Rekortmen Gündeş
  2. Süper proje

Arapsaçı şıklığı

Arapsaçı şıklığı
Merakla beklenen film 'Arapsaçı', önceki akşam Emaar Square Mall Cinemaximum Sinemaları'ndaki galayla görücüye çıktı. Başrollerini Hakan Meriçliler ve Açelya Topaloğlu'nun paylaştığı filmin galasında oyuncular şıklıklarıyla tam not aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar