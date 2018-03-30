1998 yılında başlayan ve 2003'te ekranlara veda eden ünlü gençlik dizisi Dawson'sCreek'in oyuncuları, 20 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
Tüm dünya gibi Türkiye'de de izlenme rekorları kıran dizinin yıldızları JamesVan Der Beek, Katie Holmes,Michelle Williams ve JoshuaJackson, Entertainment Weekly dergisine kapak oldu. Şimdilerde30'lu yaşlarının sonunda olan dizinin ünlü yıldızlarını bir araya getiren dergi kapağı, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda dünyayagelenler için nostaljikbir rüzgar estirerek büyük ses getirdi.
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