;
Yol Durumu
  1. Dönerle start
  2. Süper anneden Türkiye mesajı

20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
1998 yılında başlayan ve 2003'te ekranlara veda eden ünlü gençlik dizisi Dawson's Creek'in oyuncuları, 20 yıl sonra yeniden bir araya geldi.



Tüm dünya gibi 'de de izlenme rekorları kıran dizinin yıldızları James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams ve Joshua Jackson, Entertainment Weekly dergisine kapak oldu. Şimdilerde 30'lu yaşlarının sonunda olan dizinin ünlü yıldızlarını bir araya getiren dergi kapağı, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda dünyaya gelenler için nostaljik bir rüzgar estirerek büyük ses getirdi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar