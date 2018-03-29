Türkiye’de "Mesut" olacak

Yakın dostu Raşit Bağzıbağlı'nın defilesini izleyen Amine Gülşe, samimi açıklamalarda bulundu. Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen güzel oyuncu, evlendikten sonra nerede yaşayacakları sorulunca şunları söyledi:
"Takımıyla yeni kontrat imzaladıama inşallah Mesut buraya gelir." Özil ile sürekli görüntülü konuştuklarını söyleyen Gülşe, "Ben çok kıskancım;ama aşkım beni hiç üzmedi" dedi.
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