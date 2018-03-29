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Türkiye’de "Mesut" olacak

Türkiye’de Mesut olacak
Yakın dostu Raşit Bağzıbağlı'nın defilesini izleyen Amine Gülşe, samimi açıklamalarda bulundu. Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen güzel oyuncu, evlendikten sonra nerede yaşayacakları sorulunca şunları söyledi:

"Takımıyla yeni kontrat imzaladı ama inşallah Mesut buraya gelir." Özil ile sürekli görüntülü konuştuklarını söyleyen Gülşe, "Ben çok kıskancım; ama aşkım beni hiç üzmedi" dedi.
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