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Şanslı minik

Şanslı minik
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki gün 'daydı. Arkadaşları ile sohbet eden Kaynarca, yoldan geçen hayranlarının fotoğraf isteğini kırmadı. Ünlü oyuncu, bir hayranının torununu da sevip onunla selfie çekti.

Aydın HAMZA
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