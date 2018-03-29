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Pelin’in canı 1 yaşında

Pelin’in canı 1 yaşında
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, önceki gün minik oğulları Can Eyüp'ün 1. yaş gününü kutladı. 3 buçuk yaşında Ali Demir adında bir oğulları daha olan çift, bu mutlu günü sosyal medyada paylaştı. Karahan, ailece çektirdikleri fotoğrafı "Ailemizin en küçüğü Can'ımız 1 oldu" notuyla paylaşırken bu kareye "Maşallah" yorumu yağdı.
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