Pelin’in canı 1 yaşında

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, önceki gün minik oğulları Can Eyüp'ün 1. yaş gününü kutladı. 3 buçuk yaşında Ali Demir adında bir oğulları daha olan çift, bu mutlu günü sosyal medyada paylaştı. Karahan, ailece çektirdikleri fotoğrafı "Ailemizin en küçüğü Can'ımız 1 oldu" notuyla paylaşırken bu kareye "Maşallah" yorumu yağdı.