Pekkan şaşırttı

Ajda Pekkan, önceki akşam Maslak 1453'teydi. Pekkan, "Babam annemi dövüyordu" açıklaması hatırlatılınca afalladı. Pekkan, "Gecenin bu saatinde annem mi babamı dövüyor, babam mı annemi dövüyor yoksa ben mi onları dövüyorum unuttum" dedi.