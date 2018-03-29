;
Yol Durumu
  1. Ölüm mekanı!
  2. Şanslı minik

Pekkan şaşırttı

Pekkan şaşırttı
Ajda Pekkan, önceki akşam Maslak 1453'teydi. Pekkan, "Babam annemi dövüyordu" açıklaması hatırlatılınca afalladı. Pekkan, "Gecenin bu saatinde annem mi babamı dövüyor, babam mı annemi dövüyor yoksa ben mi onları dövüyorum unuttum" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar