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Patroniçe hazırlıkta

Patroniçe hazırlıkta
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, iş hayatına atılıyor. Moda aplikasyonunu çıkarmak için gün sayan Ilıcalı, sağlıklı yiyecekleri meraklılarıyla buluşturacağı yeni mekanı içinse önceki gün de eşiyle Bebek'teydi.

Aylık kirası 60 bin lira olan kafesini ziyaret eden Şeyma Ilıcalı, açılışı 2 buçuk ay sonra yapacağını söyledi. Şeyma Hanım, yıllık kirası olan 720 bin lirasının peşin ödendiği kafesinde annesinin de ev yemekleri yapabileceğinin sinyallerini verdi.




Subaşı, Bebek'teki mekanını 2 buçuk ay sonra açacak.

Aydın HAMZA
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