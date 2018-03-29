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Muhasebeci mağduru 2
Ünlülerin başı muhasebecileriyle dertte! Geçtiğimiz yıl muhasebecisi tarafından dolandırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Çağla Şıkel de aynı kaderi yaşadı. Muhasebecisinin sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Şıkel'in 5 yıla kadar hapsi istendi.

Oyuna geldiğini iddia eden Şıkel, dün şu açıklamayla kendini savundu: "Vergilerini aksatmayan bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim benden habersiz defterlerime bazı faturaları kaydetmiş. Vicdanım rahat. Bilgim dışında gerçekleşen bu ceza davasının beraat ile sonuçlanacağı inancındayım."



Güzel model, tıpkı gibi muhasebecisinin oyununa geldiğini iddia etti.
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