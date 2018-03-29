Muhasebeci mağduru 2

Ünlülerin başı muhasebecileriyle dertte! Geçtiğimiz yıl muhasebecisi tarafından dolandırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Çağla Şıkel de aynı kaderi yaşadı. Muhasebecisinin sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Şıkel'in 5 yıla kadarhapsi istendi.
Oyuna geldiğini iddia eden Şıkel, dün şu açıklamayla kendini savundu: "Vergilerini aksatmayan bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim benden habersiz defterlerime bazı faturaları kaydetmiş. Vicdanımrahat. Bilgim dışındagerçekleşen bu cezadavasının beraatile sonuçlanacağıinancındayım."
Güzel model, tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ gibi muhasebecisinin oyununa geldiğini iddia etti.
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