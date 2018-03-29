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Cesur yürek Hanif

Cesur yürek Hanif
Ünlü tasarımcılar 'te koleksiyonlarını görücüye çıkarırken modacı , "Tatil zamanı" dedi. Önceki gün Tayland'a giden Hanif, birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. Önceki gün hayvanat bahçesini ziyaret eden modacı, uyutulmuş bir kaplanın kafesine girip cesaretini konuşturdu.
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