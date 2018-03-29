Bebek arabası
Caner Erkin, 3 buçuk aylık hamile eşi Şükran Ovalı ve bebeğinin konforu için kesenin ağzını açtı. Beşiktaşlı yıldız, 1 milyon liralık Cadillac cip satın aldı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı, 6 ay sonra kucaklarına alacakları kızları için hazırlıklara başladı. Ünlü çift, önceki akşam Etiler Da Mario'da yemekteydi. Düşük tehlikesi yaşadığı iddia edilen ve 3 buçuk aylık hamile olan güzel oyuncu, hamileliğinin çok iyi gittiğini söyledi. "Bebeğinize isim düşündünüz mü?" diye sorulan ikili, "Aklımızda birkaç isim var. Ama sürpriz olsun" dedi. Kilo almaya başladığı fark edilen Şükran Ovalı'nın bol kıyafetler tercih etmesi de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hamile olduğunu öğrendiği an havalara uçan Erkin'in de eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü.
PLAKAYLA İKİNCİ JEST
Caner Erkin, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti. Güzel oyuncuya olan aşkını her fırsatta dile getiren Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın adının son 3 harfi olan 'RAN'ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.
Bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan ikiliden Ovalı'nın yavaş yavaş kilo almaya başladığı görüldü.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Caner Erkin , şükran ovalı
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.