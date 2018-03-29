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  1. ‘Baba’ servet!

Aşk yeniden

Aşk yeniden
Dünyaca ünlü DJ Calvin Harris, manken Aarika Wolf ile yeniden bir araya geldi. Barışmayı kutlamak için Meksika'da tatile çıkan genç çift, gün boyu denizin keyfini sürüp jetski yaptı. Bu arada 34 yaşındaki İskoç müzisyenin, güneşten korunmak için gömleğini hiç çıkarmaması da dikkat çekti.
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