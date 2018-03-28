Yalnız Buraktı

; 26 / 13 23 / 11 20 / 6 19 / 5 25 / 11 22 / 11 20 / 8 23 / 14 15 / 2 21 / 12 23 / 12 18 / 8 16 / 9 27 / 6 17 / 5 16 / 7 23 / 8 17 / 5 17 / 6 19 / 8 19 / 11 13 / 9 19 / 6 19 / 6 23 / 13 26 / 7 18 / 9 11 / 8 24 / 9 23 / 10 16 / 3 19 / 7 24 / 9 15 / 10 19 / 7 19 / 7 25 / 12 25 / 10 18 / 7 24 / 15 14 / 8 21 / 14 25 / 13 19 / 9 22 / 11 16 / 4 18 / 6 23 / 8 22 / 9 11 / 6 22 / 9 25 / 13 17 / 11 25 / 10 18 / 8 24 / 10 21 / 12 23 / 14 20 / 10 21 / 8 21 / 8 21 / 9 14 / 10 28 / 14 16 / 14 17 / 10 13 / 10 25 / 12 12 / 8 22 / 9 27 / 13 22 / 11 11 / 6 23 / 11 15 / 12 23 / 8 18 / 7 17 / 4 17 / 10 17 / 5 12 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Burak Özçivit'le Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, "İş başka, aşk başka" dedi. Evcen, Özçivit'i reklam yüzü olduğu Altınyıldız markasının önceki akşamki davetinde yalnız bıraktı. Şubat'taki bir ödül töreni ile 'Kardeşim Benim 2'nin galasında da Özçivit'e eşlik etmeyen Fahriye Evcen'in bu kararının sırrı ortaya çıktı. Pek çok markayla anlaşması olan güzel oyuncu, eşiyle birbirlerinin iş hayatlarının önüne geçmek istememesinden dolayı böyle bir karar aldı.
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