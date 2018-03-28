Yalnız Buraktı

Burak Özçivit'le Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, "İş başka, aşk başka" dedi. Evcen, Özçivit'i reklam yüzü olduğu Altınyıldız markasının önceki akşamki davetinde yalnız bıraktı.



Şubat'taki bir ödül töreni ile 'Kardeşim Benim 2'nin galasında da Özçivit'e eşlik etmeyen Fahriye Evcen'in bu kararının sırrı ortaya çıktı. Pek çok markayla anlaşması olan güzel oyuncu, eşiyle birbirlerinin iş hayatlarının önüne geçmek istememesinden dolayı böyle bir karar aldı.