;
Yol Durumu
  1. Aşksolist
  2. Maskeli Serenay

Yalnız "Burak"tı

Yalnız Buraktı
Burak Özçivit'le Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, "İş başka, aşk başka" dedi. Evcen, Özçivit'i reklam yüzü olduğu Altınyıldız markasının önceki akşamki davetinde yalnız bıraktı.

Şubat'taki bir ödül töreni ile 'Kardeşim Benim 2'nin galasında da Özçivit'e eşlik etmeyen Fahriye Evcen'in bu kararının sırrı ortaya çıktı. Pek çok markayla anlaşması olan güzel oyuncu, eşiyle birbirlerinin iş hayatlarının önüne geçmek istememesinden dolayı böyle bir karar aldı.
Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar