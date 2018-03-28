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Utangaç sevgililer

Utangaç sevgililer
İlişkileri evliliğe doğru giden Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele yürüyen ünlü çift, görüntülendiklerini fark edince birbirinden uzaklaştı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ile 'un bu tavırları ise "Utangaç aşıklar" dedirtti.

Aydın HAMZA
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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