;
Yol Durumu
  1. Geri sayımda
  2. Montlu yalanlama

Sevimli misafir

Sevimli misafir
Hayvansever oyuncu Müjde Uzman, önceki gün gittiği Bebek'teki bir kafede eğlenceli anlar yaşadı. Kahvesini yudumlayıp arkadaşlarıyla keyifli bir sohbete koyulan Uzman, yanına gelen siyah bir kediyi de sevmeye doyamadı.
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar