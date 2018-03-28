Sevimli misafir

Hayvansever oyuncu Müjde Uzman, önceki gün gittiği Bebek'teki bir kafede eğlenceli anlar yaşadı. Kahvesini yudumlayıp arkadaşlarıyla keyifli bir sohbete koyulan Uzman, yanına gelen siyah bir kediyi de sevmeye doyamadı.