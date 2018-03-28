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  1. Bowling morali

Reklamlar!

Reklamlar!
Popçu Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol ile önceki akşam Cihangir'deydi. Bugün bir defilede nişanlısıyla podyuma çıkacak olan Yener "Birçok reklam teklifi alıyoruz. Yakında bizi ekranlarda görürsünüz" diyerek de firmalara mesaj gönderdi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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