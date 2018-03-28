Reklamlar!

Popçu Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol ile önceki akşam Cihangir'deydi. Bugün bir defilede nişanlısıyla podyuma çıkacak olan Yener "Birçok reklam teklifi alıyoruz. Yakında bizi ekranlarda görürsünüz" diyerek de firmalara mesaj gönderdi.