Önce paylaştı sonra kaldırdı

Oyuncu Alara Bozbey'le geçtiğimiz ay ayrılan Ata Demirer'den manidar paylaşım… Ünlü komedyen, önceki gün Bozcaada'da bir köpekle pozunu paylaştı. "Sevgidir hayatta tek tutunacak dal, ne diyelim!" notu düşen Demirer, daha sonra paylaşımını sildi.