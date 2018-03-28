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Önce paylaştı sonra kaldırdı

Önce paylaştı sonra kaldırdı
Oyuncu Alara Bozbey'le geçtiğimiz ay ayrılan Ata Demirer'den manidar paylaşım… Ünlü komedyen, önceki gün Bozcaada'da bir köpekle pozunu paylaştı. "Sevgidir hayatta tek tutunacak dal, ne diyelim!" notu düşen Demirer, daha sonra paylaşımını sildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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