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Montlu yalanlama

Montlu yalanlama
Ünlü rockçı Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'le yuvasını yıktığı iddia edilen Kıvılcım Ural'ın keyfi yerinde… Geçtiğimiz günlerde Tangöze ile ayrıldığı öne sürülen Ural, dedikodulara önceki gün nokta koydu.



Ural, aşkının bütün kış üzerinden çıkarmadığı ve objektifleri görünce gizlenmek için kapüşonunu kapattığı meşhur montuyla poz verdi. Şarkıcı, bu kareye de "En çok bana yakıştı" notu düşüp ayrılık iddialarını yalanladı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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