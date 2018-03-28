Montlu yalanlama

Ünlü rockçı KaanTangöze'nin eski eşiSeçkin Piriler'le yuvasınıyıktığı iddia edilen KıvılcımUral'ın keyfi yerinde…Geçtiğimiz günlerdeTangöze ile ayrıldığı önesürülen Ural, dedikodularaönceki gün nokta koydu.
Ural, aşkının bütün kışüzerinden çıkarmadığıve objektifleri görüncegizlenmek için kapüşonunukapattığı meşhur montuylapoz verdi. Şarkıcı, bukareye de "En çok banayakıştı" notu düşüp ayrılıkiddialarını yalanladı.
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