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Maskeli Serenay

Maskeli Serenay
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bakımlarını ihmal etmiyor. Düzenli olarak cilt bakımı yaptıran 26 yaşındaki oyuncu, önceki gün de evinde maske yaptı. Sarıkaya, cilde ışıltı veren altın maskeyle böyle de poz verip bu kareye "Maskelerin efendisi" şeklinde esprili bir not düştü.



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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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