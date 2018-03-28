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İtalyan işi pizza
Son filmi 'Kayhan' ile gişede hüsrana uğrayan Şahan Gökbakar, marifetini konuşturduğu mutfağına döndü. Geçtiğimiz yaz özel olarak İtalya'dan aldığı pizza fırınıyla birbirinden lezzetli lar pişiren komedyen, önceki akşam da işe koyuldu.



Ailesi için İtalyan usulü pizza yapan Gökbakar, yine takipçilerinden övgü ve alkışları topladı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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