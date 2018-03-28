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havası

Gülşen havası
Giyim kuşama servet harcayan Gülşen, önceki gün yine havasını attı. Popçu, bin liralık Cult Gaia marka ahşap çantası, 3 bin liralık Chanel ayakkabıları ve bin 200 liralık Celine gözlükleriyle poz verdi. Minyon şarkıcının devasa çantasını görenler ise şaşırdı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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