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Bowling morali

Bowling morali
Geçtiğimiz günlerde 11 yıllık eşi Murat Saygı ile boşanan , önceki gün küçük oğlu Emir'le moral turuna çıktı. Gölge, Vadistanbul 'de bowling oynayıp eğlenceli anlar yaşadı. Hayli neşeli olan anne-oğul, karınları acıkınca soluğu bir mekanda aldı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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