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Aşkın kanıtı ziyaret

Aşkın kanıtı ziyaret
Ünlü top model Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük gitarist erkek arkadaşı Tom Kaulitz ile önceki gün ilk kez samimi bir şekilde görüntülendi. 44 yaşındaki Klum, 28 yaşındaki aşkıyla TV şovunun setinde romantik anlar yaşadı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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