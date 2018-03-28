Aşkın kanıtı ziyaret

Ünlü top model Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük gitarist erkek arkadaşı Tom Kaulitz ile önceki gün ilk kez samimi bir şekilde görüntülendi. 44 yaşındaki Klum, 28 yaşındaki aşkıyla TV şovunun setinde romantik anlar yaşadı.