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Yıldırım etkisi

, sinemada yurt dışına açıldı. Yakışıklı oyuncu, Özbek yönetmen ’nın yeni filmi ‘Scorpion’da başrolü üstlendi. Yıldırım, Özbekistan’da başlayan çekimlerde övgüleri topladı

Yıldırım etkisi
Başarılı oyunculuğuyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Murat Yıldırım, yurt dışına açıldı. atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu da üstlenen Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın yeni filmi 'Scorpion'da (Akrep) başrolü üstleniyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Faslı eşi İmane Elbani ile Özbekistan'a gitti. Dün ise psikolojik gerilim türündeki filmin çekimlerine Buhara kentinde start verildi.

CANNES'DA BÜYÜK BAŞARI
İki kardeşin hayat hikayesini konu alan filmin ilk sahnelerinde Yıldırım'ın kandura (Uzun kollu Araplar'ın geleneksel erkek kıyafeti) giymesi ve kefiye (Arap erkeklerinin kullandığı baş örtüsü) takması dikkat çekti. Merakla beklenen filmin çekimleri Rusya ve Fas'ta devam edecek. Bu arada Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısa metraj filmi "Barış Sahili" ile Cannes Film Festivali'ne katılmayı başarıp umut vadeden yönetmen unvanını almıştı.




EŞİNİN DESTEKÇİSİ
Aralık 2016'da evlendiği 'a her konuda destek olan , Özbekistan'daki çekimlerde de eşinin yanından ayrılmıyor.




İlk kez yurt dışı bazlı bir film projesini kabul eden Yıldırım, performansıyla Özbek yönetmen 'yı kendine hayran bıraktı.
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