Yıldırım etkisi

Başarılı oyunculuğuyla ünü Türkiyesınırlarını aşan Murat Yıldırım, yurtdışına açıldı. atv'nin fenomen yarışması'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunuda üstlenen Yıldırım, genç Özbek yönetmenMuhlisa Azizova'nın yeni filmi 'Scorpion'da(Akrep) başrolü üstleniyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimizgünlerde Faslı eşi İmane Elbani ile Özbekistan'agitti. Dün ise psikolojik gerilim türündeki filminçekimlerine Buhara kentinde start verildi.
CANNES'DA BÜYÜK BAŞARI İki kardeşin hayat hikayesini konu alan filmin ilksahnelerinde Yıldırım'ın kandura (Uzun kollu Araplar'ıngeleneksel erkek kıyafeti) giymesi ve kefiye (Araperkeklerinin kullandığı baş örtüsü) takması dikkatçekti. Merakla beklenen filmin çekimleri Rusya ve Fas'tadevam edecek. Bu arada Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsüikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısametraj filmi "Barış Sahili" ile Cannes Film Festivali'nekatılmayı başarıp umut vadeden yönetmen unvanını almıştı.
EŞİNİN DESTEKÇİSİ Aralık 2016'da evlendiği Murat Yıldırım'a her konuda destek olan İmane Elbani, Özbekistan'daki çekimlerde de eşinin yanından ayrılmıyor.
İlk kez yurt dışı bazlı bir film projesini kabul eden Yıldırım, performansıyla Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'yı kendine hayran bıraktı.
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