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Sinema keyfi

Sinema keyfi
Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki akşam kızı Su ile sinema keyfi yaptı. Atacan, 30 Mart'ta vizyona girecek olan, başrollerinde ilk kez çocukların yer aldığı 'Bizim Köyün Şarkısı' filmini kızıyla izledi. Anne ile kızı BKM Tiyatro'daki galada eğlenceli anlar yaşadı.

Doğan SAVAŞ
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