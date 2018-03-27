Rize’de mıhlama keyfi

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Brezilyalı May, Karadeniz manzarası eşliğinde mıhlama yaptı. Oyuncu, "Ona annesinin yemeklerini aratmayacağım" diye iddiasını ortaya koydu.
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