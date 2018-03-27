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Rize’de mıhlama keyfi

Rize’de mıhlama keyfi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, bizden biri olup çıktı. Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile bu yaz evlenecek olan güzel oyuncu, önceki gün Rize'ye gitti.



Brezilyalı May, Karadeniz manzarası eşliğinde mıhlama yaptı. Oyuncu, "Ona annesinin yemeklerini aratmayacağım" diye iddiasını ortaya koydu.
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