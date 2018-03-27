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Patladılar!

Patladılar!
Geçtiğimiz Haziran'da kucaklarına aldıkları ikizlerine 'Rumi' ile 'Sir' adını veren Beyonce ve Jay-Z'den tepki çeken hamle... Hayranı oldukları Mevlana'dan esinlenerek bebeklerine '' adını veren ünlü çift, sahibi oldukları içki firmasına yeni bir şampanya eklemeye karar verdi.

Ancak yaklaşık 500 milyon dolar servetleriyle dünyanın en çok kazanan çiftlerinden olan ikilinin, şampanyaya 'Rumi' ile 'Sir' adını vereceklerini açıklaması tepki çekti. Özellikle dünyaca ünlü çiftin Müslüman hayranları ile Jay-Z'i sosyal medyada "Rumi gibi özel bir ismi şampanya markası yapmak büyük yanlış" diye eleştirdi.
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