Patladılar!

Geçtiğimiz Haziran'dakucaklarına aldıkları ikizlerine'Rumi' ile 'Sir' adını verenBeyonce ve Jay-Z'dentepki çeken hamle...Hayranı olduklarıMevlana'danesinlenerekbebeklerine'Rumi' adını verenünlü çift, sahibioldukları içkifirmasına yeni birşampanya eklemeyekarar verdi.
Ancak yaklaşık 500 milyondolar servetleriyle dünyanınen çok kazanan çiftlerinden olanikilinin, şampanyaya 'Rumi'ile 'Sir' adını verecekleriniaçıklaması tepki çekti.Özellikle dünyaca ünlüçiftin Müslümanhayranları Beyonce ileJay-Z'i sosyal medyada"Rumi gibi özel birismi şampanyamarkası yapmakbüyük yanlış"diye eleştirdi.
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