Önce kariyer

Serdar Ortaç bebek özlemiyle yanıp tutuşurken eşi Chloe Loughnan "Öncekariyer" diyor. Şu sıralar ABD'de olan model, sahibi olduğu mayo markası Mylk için önceki günkü çekimlerde seksi pozlar verdi. İrlandal model, Ortaç hayranları tarafından "Artık Serdar'labir bebek sahibi olmanınzamanı gelmedi mi?" diye soru yağmuruna tutuldu.
Ortaç, çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor.
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