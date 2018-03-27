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Önce kariyer

Önce kariyer
Serdar Ortaç bebek özlemiyle yanıp tutuşurken eşi Chloe Loughnan "Önce kariyer" diyor. Şu sıralar ABD'de olan model, sahibi olduğu mayo markası Mylk için önceki günkü çekimlerde seksi pozlar verdi. İrlandal model, Ortaç hayranları tarafından "Artık Serdar'la bir bebek sahibi olmanın zamanı gelmedi mi?" diye soru yağmuruna tutuldu.



Ortaç, çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor.
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