Kumar dersi

Hülya Koçyiğit, önceki gün konuk olduğu 'Senin Mucizen' programında samimi açıklamalar yaptı. Selim Soydan'la 50 yıldırevli olan ünlü oyuncu, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı. Koçyiğit, şu sözleriyle günümüz çiftlerine evlilikteki sorunlarla nasılbaşa çıkacaklarıyla ilgili şu ders verdi: "Selim, bir dönemkumar oynuyordu. Birkere çok para kaybetmişti.Eve geldiğinde 'Aç mısın?' diye sordum. O da bana 'Sen nasıl bir insansın? Yanlış yaptığımı söylesene' dedi. 'Aile reisi olduğunu, eşin ve çocuğun olduğunu senin anlaman gerekir' dedim.O gün bana söz verdi vekumarı bıraktı."
Geçtiğimiz yıl akciğer kanserini atlatan Koçyiğit, mutlu hayatına eşi ve ailesiyle devam ediyor.
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