;
Yol Durumu
  1. Can Feda ağlatacak
  2. Buray uyardı

Kumar dersi

Kumar dersi
Hülya Koçyiğit, önceki gün konuk olduğu 'Senin Mucizen' programında samimi açıklamalar yaptı. Selim Soydan'la 50 yıldır evli olan ünlü oyuncu, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı. Koçyiğit, şu sözleriyle günümüz çiftlerine evlilikteki sorunlarla nasıl başa çıkacaklarıyla ilgili şu ders verdi:
"Selim, bir dönem kumar oynuyordu. Bir kere çok para kaybetmişti. Eve geldiğinde 'Aç mısın?' diye sordum. O da bana 'Sen nasıl bir insansın? Yanlış yaptığımı söylesene' dedi. 'Aile reisi olduğunu, eşin ve çocuğun olduğunu senin anlaman gerekir' dedim. O gün bana söz verdi ve kumarı bıraktı."

Geçtiğimiz yıl akciğer kanserini atlatan Koçyiğit, mutlu hayatına eşi ve ailesiyle devam ediyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar