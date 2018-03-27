Her zaman şık

Kendine has giyim tarzıyla cemiyet hayatının en şık kadınları arasında yer alan Yasemin Özilhan, köpeklerinin de kostümlerini özenle seçiyor. Özilhan, chihuahua cinsi 'Mimi' adlı köpeği için önceki gün dantel detaylı bir kostüm satın aldı. Beyaz köpek kıyafetini sevimli dostuna giydiren sosyetik güzel, 'Mimi' ile poz vermeyi de ihmal etmedi.