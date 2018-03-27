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Hacı’nın dev iştahı

Hacı’nın dev iştahı
Geçtiğimiz yıl mide ameliyatı olarak 128 kilodan 93 kiloya düşen Hacı Sabancı, daha da zayıflamaya kararlı…



Formunu korumak için diyetinden şaşmayan Hacı Sabancı, önceki gün kendiyle dalga geçti. Çikolata düşkünü Sabancı, dev Toblerone kutusuyla poz verip herkesi güldürdü.
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