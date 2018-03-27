Hacı’nın dev iştahı

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Formunu korumak için diyetinden şaşmayan Hacı Sabancı, önceki gün kendiyle dalga geçti. Çikolata düşkünü Sabancı, dev Toblerone kutusuyla poz verip herkesi güldürdü.
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