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Çapkın robot!

Çapkın robot!
Güzel haber spikeri Defne Samyeli, önceki gün hayatının en ilginç iltifatını aldı. Samyeli, 212 'deki Fırsat Garajı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen 46 yaşındaki spikeri kapıda Sanbot robot karşıladı.



Çapkın robot, 'ye "Göründüğünden daha da güzelmişsin" diyerek övgü yağdırınca ünlü sunucu kahkahaya boğuldu. İndirim reyonlarını gezen Samyeli, 49 liraya gözlük satın aldı.




Minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Samyeli, 49 liralık gözlük aldı.

Doğan SAVAŞ
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