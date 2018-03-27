Güzel haber spikeri Defne Samyeli, önceki gün hayatının en ilginç iltifatını aldı. Samyeli, 212 AVM'deki Fırsat Garajı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen 46yaşındaki spikeri kapıda Sanbot robot karşıladı.
Çapkın robot, Defne Samyeli'ye "Göründüğündendaha da güzelmişsin" diyerek övgü yağdırınca ünlü sunucu kahkahaya boğuldu. İndirim reyonlarını gezen Samyeli, 49 liraya gözlük satın aldı.
Minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Samyeli, 49 liralık gözlük aldı.
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