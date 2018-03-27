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ağlatacak

Can Feda ağlatacak
Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in başrolünü paylaştığı "Can Feda" duygusal sahneleriyle ağlatacak. Tim komutanı Yüzbaşı Alparslan'ın () ve diğer askerlerin ölümden kurtardıkları küçücük kız çocuğunu güldürmek için yaptıkları yürek acıtacak.



TÜRK askerinin babacanlığının yansıtıldığı sahneler izleyenleri duygulandıracak. "Can Feda" 6 Nisan'da vizyona girecek.
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