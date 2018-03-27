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uyardı

Buray uyardı
Ünlüleri hedef alan hacker'ların son kurbanı oldu. Buray, 'ların instagram hesabının şifresini söylüyormuş gibi hazırladığı mesajlaşmayı ifşa etti. Popçu, hayranlarını dolandırıcılara karşı uyardı.
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