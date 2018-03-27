Ali baba’ya veda

Megastar Tarkan,geçtiğimiz gün kanserdenhayatını kaybeden Barbadosluses mühendisi Wayne HeightsGittens'e son görevini yerinegetirdi. Müzik dünyasında'Ali Baba' lakabıyla tanınanGittens, dün Şişli KatolikMezarlığı'na defnedildi. SertabErener, Nil Karaibrahimgilve Teoman gibi pek çokisimle çalışan Gittens'in cenazetörenine Tarkan, 5 aylık hamileeşi Pınar Tevetoğlu ile katıldı.
Tarkan,yakın dostutoprağa verilirkengözyaşlarınahakim olamadı.Hristiyan adetlerine göredüzenlenen cenaze töreniboyunca güneş gözlükleriniçıkarmayan Megastar'ınüzüntüsü beden diline deyansıdı. Tarkan, 12 yıl boyuncaçalıştığı Gittens'e dualar edipeşiyle büyük bir üzüntü içindemezarlıktan ayrıldı.
Zaman zaman ağladığı görülen Tarkan, gözyaşlarını gizlemek için siyah güneş gözlüğü taktı.
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