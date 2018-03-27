;
Yol Durumu
  1. Sinema keyfi
  2. Yıldırım etkisi

’ya veda

Sanat dünyasının ‘’sı Barbadoslu ses mühendisi Wayne Heights Gittens, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının yakın dostu , de duygusal anlar yaşadı

Ali baba’ya veda
Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün kanserden hayatını kaybeden Barbadoslu ses mühendisi Wayne Heights Gittens'e son görevini yerine getirdi. Müzik dünyasında 'Ali Baba' lakabıyla tanınan Gittens, dün Şişli Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil ve Teoman gibi pek çok isimle çalışan Gittens'in törenine , 5 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu ile katıldı.



Tarkan, yakın dostu toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı. Hristiyan adetlerine göre düzenlenen cenaze töreni boyunca güneş gözlüklerini çıkarmayan Megastar'ın üzüntüsü beden diline de yansıdı. Tarkan, 12 yıl boyunca çalıştığı Gittens'e dualar edip eşiyle büyük bir üzüntü içinde mezarlıktan ayrıldı.



Zaman zaman ağladığı görülen Tarkan, gözyaşlarını gizlemek için siyah güneş gözlüğü taktı.

Aydın HAMZA
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar