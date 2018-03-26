Çınar Messi!

Beşiktaşlıfutbolcu CanerErkin'in eski eşiAsena Atalay'danolan oğlu Çınar,babasının izindengidiyor. Geçtiğimizyıl Barcelona'nınaltyapısına kabul edilen7 yaşındaki Çınar, dünannesiyle İspanya'nın yolunututtu. Atalay, takımla poz verenoğlunu Lionel Messi ilan etti.
Sol bekte oynayan babasınınaksine takımda forvet olanÇınar, geçtiğimiz yılkiantrenmanda attığı gollerleebeveynlerini sevindirmişti.Rakiplerini Lionel Messigibi çalımlayan minikÇınar'ın ileride başarılıbir futbolcu olupolmayacağını ise zamangösterecek…
Eşi Şükran Ovalı ile kızlarının doğması için gün sayan Caner Erkin, oğluna da çok düşkün…
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