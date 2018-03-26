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Çınar Messi!

Çınar Messi!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar, babasının izinden gidiyor. Geçtiğimiz yıl Barcelona'nın altyapısına kabul edilen 7 yaşındaki Çınar, dün annesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Atalay, takımla poz veren oğlunu Lionel Messi ilan etti.

Sol bekte oynayan babasının aksine takımda forvet olan Çınar, geçtiğimiz yılki antrenmanda attığı gollerle ebeveynlerini sevindirmişti. Rakiplerini Lionel Messi gibi çalımlayan minik Çınar'ın ileride başarılı bir futbolcu olup olmayacağını ise zaman gösterecek…


Eşi Şükran Ovalı ile kızlarının doğması için gün sayan Caner Erkin, oğluna da çok düşkün…
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