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Baba dava

Bir zamanların televizyon fenomeni Meriç Erkan, çocuğunun annesi tarafından Almanya’ya götürüleceğini öğrendi. Velayet davası için mahkemeye gitti

Baba dava
ESKİ model ve oyuncu Meriç Erkan, bir zamanların televizyon fenomeniydi. 10 yıl önce modacı sevgilisi Serap Semerci'den bir oğlu dünyaya geldi. Semerci, daha sonra başka bir erkekle evlendi. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi. 10 yaşında olan oğlunun tüm masraflarını karşılayan Meriç Erkan ise çocuğuyla yakından ilgilenebilmek için evlenmedi. Erkan, oğlunun annesi tarafından "eğitim" bahanesiyle Almanya'ya götüreceğini öğrendi. Çocuğunun velayetini almak için dava açan Erkan, "Annesi, çocuğu 'eğitim' bahanesiyle Almanya'ya 'kaçırma' planı yapmaktadır. Velayetinin annede kalması çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecektir" dedi.



Ali OKTAY
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