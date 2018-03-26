Alişan nişanlandı

; 24 / 11 21 / 8 17 / 5 15 / 3 20 / 5 21 / 8 17 / 5 21 / 12 11 / 0 20 / 8 22 / 12 19 / 8 22 / 8 23 / 7 14 / 3 19 / 7 19 / 6 12 / 3 16 / 5 16 / 7 21 / 9 17 / 9 17 / 4 18 / 4 21 / 9 22 / 6 20 / 8 14 / 4 19 / 7 18 / 6 14 / 3 19 / 6 19 / 7 16 / 11 17 / 6 16 / 5 24 / 10 20 / 8 14 / 5 16 / 7 21 / 12 21 / 7 20 / 5 20 / 5 13 / 2 17 / 4 21 / 4 18 / 6 16 / 4 19 / 4 22 / 10 19 / 8 21 / 7 17 / 6 21 / 7 21 / 11 19 / 10 22 / 14 16 / 7 17 / 5 17 / 5 18 / 5 15 / 9 24 / 8 18 / 9 19 / 8 15 / 9 21 / 10 12 / 8 19 / 4 24 / 10 17 / 7 16 / 6 20 / 8 17 / 11 19 / 5 16 / 5 14 / 1 20 / 9 16 / 4 20 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak YAKIŞIKLI şarkıcı Alişan ile güzel oyuncu Buse Varol, önceki akşam nişanlandı. Alişan, önceki gün Varol'a rol aldığı "Payitaht Abdulhamid' dizisinin setinde ziyaret edip, evlilik teklifi yapmıştı. Çekmeköy'de Buse Varol'un ailesinin evinde gerçekleşen törende çiftin yüzüklerini Alişan'ın dayısı Alişan Yenilmez taktı. Çift, 6 Mayıs da Swiss Otel'de dünya evine girecek. Halil ÇİLİNGİR
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