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Alişan nişanlandı

Alişan nişanlandı
YAKIŞIKLI şarkıcı Alişan ile güzel oyuncu Buse Varol, önceki akşam nişanlandı. Alişan, önceki gün Varol'a rol aldığı "Payitaht Abdulhamid' dizisinin setinde ziyaret edip, evlilik teklifi yapmıştı. Çekmeköy'de Buse Varol'un ailesinin evinde gerçekleşen törende çiftin yüzüklerini Alişan'ın dayısı Alişan Yenilmez taktı. Çift, 6 Mayıs da Swiss Otel'de dünya evine girecek.

Halil ÇİLİNGİR
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