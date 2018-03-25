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'in şarkıları klipleniyor

Sen Anlat Karadenizin şarkıları klipleniyor
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' sürükleyici senaryosu ve güçlü kadrosunun yanı sıra müzikleriyle de büyük beğeni topluyor. Milyonların gönlünde taht kuran dizideki şarkıların gördüğü ilgi, 'Sen Anlat Karadeniz' ekibini harekete geçirdi.

Önceki gün dizinin resmi instagram hesabında başlatılan ankette aralarında 'Zulmetme Karadeniz', 'Gün Gelir' ve 'Sevduğum' gibi şarkıların olduğu pek çok parça oylamaya sunuldu. En çok oyu alan 'Oy Beni Vurun Vurun' kliplendirilecek.
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