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Marka olup dönüyor

Marka olup dönüyor
Dört oğluyla 2016'da Bali'ye taşınan Bennu Gerede, sosyal medyada sağlıklı yaşam tüyoları veriyor. Sosyetik fotoğrafçı, bu konudaki bilgisini İstanbul'da kuracağı markayla aktarmaya hazırlanıyor. Gerede, yeni markasıyla sağlıklı yiyecekler sunacak.
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