Herkül kemal

Cem Yılmaz,önceki gün eski eşiAhu Yağtu ve oğluKemal ile Etiler'deki birmekandaydı. Anne vebabasıyla yemek yiyen 5buçuk yaşındaki Kemal,çıkışta güç gösterisi yaptı.Kemal, babasının aracınıbeklerken boş durmadı.
Minik Kemal,devirdiği demir korkuluğukaldırmak için kollarısıvadı. Var gücüyleuğraşan Kemal'inmücadelesi çevredekilerigülümsetti. Herküledasıyla korkuluğu yerinekoyan junior Yılmaz'ıannesi Ahu Yağtuşaşkınlıkla izledi.
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