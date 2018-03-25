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Herkül kemal

Herkül kemal
Cem Yılmaz, önceki gün eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal ile Etiler'deki bir mekandaydı. Anne ve babasıyla yemek yiyen 5 buçuk yaşındaki Kemal, çıkışta güç gösterisi yaptı. Kemal, babasının aracını beklerken boş durmadı.



Minik Kemal, devirdiği demir korkuluğu kaldırmak için kolları sıvadı. Var gücüyle uğraşan Kemal'in mücadelesi çevredekileri gülümsetti. Herkül edasıyla korkuluğu yerine koyan junior Yılmaz'ı annesi Ahu Yağtu şaşkınlıkla izledi.

AYDIN HAMZA
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