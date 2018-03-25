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Diva sorusu kaçırttı!

Diva sorusu kaçırttı!
Bülent Ersoy'u kızdıran Meltem Cumbul, önceki akşam Beşiktaş'ta bir davetteydi. Cumbul, Ersoy'un önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını tuvaletlerinde kullanan bir mekanı instagram'da paylaşması hatırlatılınca sus pus oldu. Oyuncu, paylaşımı için konuşmak yerine kaçtı.

Doğan SAVAŞ
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