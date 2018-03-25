Ağır gönderme

Evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş'layasak aşk yaşayan Ebru Şallı, eleştirilerekulak tıkasa da bu haber canını çok sıkacak!Akkuş'la 9 aydır aşk yaşayan Şallı'yaişadamının eşi Gonca Derin Akkuş'tanönceki gün ağır bir gönderme geldi.
Aldatılan eş, instagram'da 'metres'kelimesinin TDK'daki karşılığını paylaştı.Gonca Hanım, altına da "Ailesindenutanmayan bizden mi utanacak?Rezilliğin dibini görmüşse, 3 kuruşabedenini, ruhunu satmışsa hangi durumonu daha da rezil edecek? Herkes hakettiği gibi yaşar" notunu düştü.
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