Ağır gönderme

Evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş'la yasak aşk yaşayan Ebru Şallı, eleştirilere kulak tıkasa da bu haber canını çok sıkacak! Akkuş'la 9 aydır aşk yaşayan Şallı'ya işadamının eşi Gonca Derin Akkuş'tan önceki gün ağır bir gönderme geldi.



Aldatılan eş, instagram'da 'metres' kelimesinin TDK'daki karşılığını paylaştı. Gonca Hanım, altına da "Ailesinden utanmayan bizden mi utanacak? Rezilliğin dibini görmüşse, 3 kuruşa bedenini, ruhunu satmışsa hangi durum onu daha da rezil edecek? Herkes hak ettiği gibi yaşar" notunu düştü.